Mimie Mathy en larmes et prise au dépourvu : de nombreuses stars à ses côtés pour un moment très puissant

Depuis 1994, Mimie Mathy n'a pas loupé une seule édition des Enfoirés. Fidèle et investie, la comédienne est également la marraine des Restos du Coeur depuis 2008. Après tant d'années de bons et loyaux services, la star de Joséphine Ange Gardien méritait bien un hommage. C'est ce que les participants de cette année lui ont offert le samedi 14 janvier 2023, à l'occasion du dernier concert de cette 38ème édition de la tournée caritative.

Très émotive comme à son habitude, Mimie Mathy a immédiatement fondu en larmes. Sur TikTok, une courte vidéo de son discours de remerciements a été postée. On y distingue nettement l'épouse de Benoist Gérard, visiblement chamboulée par ce qu'il vient de se passer. Micro en main, elle fait part de sa vive émotion. "Il y a la famille qu'on a et on a la famille qu'on se crée, et les Enfoirés pour moi c'est une super famille", peut-on l'entendre dire sur scène, entourée de plus d'une quarantaine d'artistes bénévoles. On peut notamment apercevoir la chanteuse Vitaa, qui tient tendrement la main de la comédienne, ainsi que Carla Bruni, Joyce Jonathan, Élodie Fontan, Claire Keim, Amel Bent, Alice Pol ou encore Kad Merad. Tous arborent un t-shirt blanc avec une écriture noire affichant "I love Mimie".