Mimie Mathy et son salaire à six chiffres pour Joséphine Ange Gardien : révélations sur son cachet sacrément diminué

Voilà plus de 25 ans que Mimie Mathy brille dans le rôle emblématique de Joséphine Ange Gardien. Très reconnaissante de cette longévité remarquable, l'actrice espère pouvoir endosser ce costume encore longtemps. Interrogée par Le Parisien à l'occasion de la diffusion du prochain épisode le lundi 26 décembre 2022, elle est revenue sur les tous premiers épisodes de la série et sur le petit passage à vide que le programme a vécu au début des années 2010.

Avec l'explosion du nombre de chaînes et les nouveaux programmes émergents, le succès de Joséphine Ange Gardien s'est un peu étouffé au cours de ces dernières années. Malgré tout, la série se maintient à plus de 3 millions de téléspectateurs. Un sauvetage que l'on doit notamment à Mimie Mathy puisque la comédienne a accepté de baisser son cachet en 2013 alors que ce dernier s'élevait à 250 000 euros par épisode. "On ne pouvait plus faire comme à l'époque de Roger Hanin qui touchait des cachets faramineux, que je n'ai jamais atteints d'ailleurs. Moi, je n'avais pas envie que ça s'arrête, je voulais continuer de travailler avec tous ces gens, donc j'ai baissé mon cachet d'un tiers, ce qui reste très confortable", a-t-elle expliqué dans les colonnes du Parisien.

Une décision évidente

Pour Mimie Mathy, cette baisse de salaire n'a pas été si terrible. Pour elle, il s'agissait même d'une évidence. Aussi, l'épouse de Benoist Gerard n'a pas hésité bien longtemps avant de donner son autorisation. "Je ne me suis pas posé la question longtemps. J'adore ce personnage, et j'aime l'idée de cette famille qu'on a créée autour de Joséphine", a-t-elle conclu.

Près de dix ans après ce sacrifice financier, la série Joséphine Ange Gardien continue d'être diffusée régulièrement sur TF1. Pour l'actrice de 65 ans, cette longévité a un goût de fierté et de victoire. Les fidèles téléspectateurs continuent quant à eux d'exprimer leur ravissement sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram où la comédienne est suivie par près de 11 100 abonnés.