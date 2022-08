Mimie Mathy mariée à Benoist Gerard : nouvelle photo de leur union de rêve et bouleversant message

Et ce mariage était en effet grandiose. Il suffit de regarder la liste des invités pour s'en rendre compte. Johnny Hallyday (et Laeticia Hallyday), Line Renaud, Muriel Robin, Michel Fugain, Michèle Bernier, Chantal Thomas, Patrick Fiori, Jean-Claude Camus, Liane Foly, Laurent Boyer,Benjamin Castaldi et sa femme de l'époque Flavie Flament... tous étaient là !

Ce mariage avait d'ailleurs fait la Une des journaux. Mais au fait, comment Mimie Mathy et Benoist Gerard se sont-ils rencontrés ? Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est en 2003 que tout a commencé. La comédienne se produisait sur la scène d'un théâtre à Saint-Brieux lorsqu'elle a demandé un spectateur de la rejoindre. La magie a opéré tout de suite et ils ne se sont plus jamais quittés. Deux ans après cette rencontre, ils se sont mariés.

Et Benoist Gerard, qui est-il ? Il est cuisinier et restaurateur de métier. Mais il y a peu, Mimie Mathy avait apporté une précision le concernant : "Mon mari est fou de cuisine, il est désormais vigneron en biodynamie [une forme d'agriculture biologique à la fois holistique, régénérative et positive, NDLR.]. Ça n'est pas du tout mon truc. Je découvre avec lui les jours fleurs, les jours lunes, le calendrier lunaire, mais je n'adhère pas du tout ! Par exemple, lui, s'il y a un noeud lunaire, il ne travaille pas dans ses vignes. Moi, si je dis sur le tournage que c'est un noeud lunaire, je ne suis pas sûre que ça passe !"