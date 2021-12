Mince alors 2 ! : Charlotte De Turckheim revient avec la suite... Sa fille Johanna est de la partie !

Près de dix ans après le premier film Mince alors !, Charlotte de Turckheim est de retour avec la suite. Le 22 décembre 2021, les spectateurs pourront retrouver au cinéma Nina (jouée par Lola Dewaere) et Emilie (interprétée par Catherine Hosmalin), ainsi que d'autres personnages imaginés pour ce deuxième long-métrage.

Après avoir tenu un rôle secondaire la première fois, la réalisatrice Charlotte de Turckheim donne cette fois-ci vie à un personnage principal, celui d'Isabelle, la tante de Nina. "Je n'ai pas eu le choix ! Les producteurs et nos partenaires trouvaient que mon côté maternel et bienveillant convenait parfaitement au personnage d'Isabelle, explique-t-elle dans le dossier de presse qui accompagne le film. Je n'aime pas particulièrement jouer quand je réalise parce que ce qui me passionne à ce moment-là, c'est la mise en scène. Mais finalement, cela m'a beaucoup aidée."

Dans Mince Alors 2 !, tante et nièce ouvrent une cure "jeûne et détox" au coeur de la Provence, avec l'aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par la Mairie, Marion et Lio, sa soeur maigrichonne qui lui impose la cure "pour son bien", et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d'un homme... en nette surcharge pondérale !

J'aime tourner en famille

Le 9 décembre dernier à Paris, au cinéma UGC Ciné Cité Les Halles, Catherine Hosmalin, Dominique Besnehard, Charlotte de Turckheim et plusieurs autres acteurs du film étaient réunis pour une joyeuse avant-première. Avant ça, Mince alors 2 ! avait déjà été présenté l'été dernier, lors du 14ème Festival du Film Francophone d'Angoulême (voir diaporama). Charlotte de Turckheim avait alors pu compter sur la présence de sa fille Johanna (30 ans), qui joue également dans le film. "J'aime tourner en famille. Etre en tribu, en troupe", expliquait sa célèbre maman.

Mince alors ! avait comptabilisé près de 1,5 millions d'entrées lors de sa sortie en 2012. Depuis, il repasse régulièrement à la télévision (il sera d'ailleurs diffusé en prime time dimanche 19 décembre sur W9) et amuse toujours autant les téléspectateurs. "Cela ne m'empêche pas de vivre la sortie de cette suite comme si c'était un premier film", nuance Charlotte de Turckheim. Rendez-vous le 22 décembre en salles obscures !