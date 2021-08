Charlotte de Turckheim et sa fille Johanna complices pour le Festival d'Angoulême

Neuf années après l'immense succès de Charlotte de Turckheim, la réalisatrice a présenté le deuxième opus de Mince alors ! au festival du film francophone d'Angoulême, le mercredi 25 août 2021. Plus de 700 fans ont rempli deux salles du cinéma CGR de la ville.

Charlotte de Turckheim était accompagnée de sa fille Johanna pour l'occasion. D'autres personnalités comme Nabil Ayouch, Maryam Touzani et Jeanfi Janssens avaient répondu présent.

La réalisatrice a même laissé espérer la sortie d'un "troisième film, on ne sait jamais", comme l'a rapporté la Charente Libre. Avec près de 1,4 million de spectateurs, le premier volet de Mince Alors avait été un grand succès. Dans son nouveau film présenté lors de la troisième journée du festival, Charlotte de Turckheim affronte la grossophobie à l'heure d'aujourd'hui. "Ces thèmes suivent les mouvements de la société. C'est loin d'être dernière nous, ça ne fait qu'augmenter. Avec la téléréalité, les selfies, les filtres... Personne ne veut se voir comme il est", a confié l'actrice à RTL.

Dans Mince Alors 2, on suit toujours les aventures de Nina (Lola Dewaere) et de sa tante (Charlotte de Turckheim) qui ouvrent une cure "jeûne et detox" en Provence. Elles reçoivent quatre adolescents en surpoids et d'autres curistes voulant perdre quelques kilos. Un sujet très actuel, et pourtant, Charlotte de Turckheim a mis près d'une décennie à présenter ce deuxième volet.

"Parce que je suis un peu fainéante, blague-t-elle à RTL. Je fais aussi beaucoup de choses donc ça m'a pris du temps. Et puis le premier volet passe sans cesse à la télévision, 10 fois par an et c'est un carton à chaque fois... Donc on se disait qu'on allait attendre un peu que ça s'épuise."