Mireille Darc à vif, qui règle ses comptes avec Alain Delon face caméra : retour sur une séquence culte

Souvenez-vous : en 2005, invitée sur le plateau de l'émission Vivement Dimanche face à son ex Alain Delon, Mireille Darc avait eu l'occasion de revenir sur leur histoire d'amour qui a duré près de quinze ans. Fous l'un de l'autre depuis leur rencontre à Rome à la fin des années 1960, le couple avait subi une terrible épreuve lorsque l'actrice a appris qu'une malformation cardiaque l'empêche d'avoir des enfants. Un drame pour elle, mais aussi l'acteur qui rêvait de fonder une famille.

Finalement, les deux stars se séparent en 1983, après 15 ans de vie commune. Bien des années plus tard, devant les caméras de France 2, Mireille Darc avait finalement confronté son ex-amant sur leur douloureuse rupture. Une séquence culte qui vient de faire sa réapparition sur le réseau social TikTok. "Je voulais savoir si tu t'étais rendu compte de la souffrance que j'ai eue quand tu m'as quittée ?" a lancé l'actrice, devant un Michel Drucker quelque peu embarrassé. "Aïe Aïe Aïe... Mesdames, messieurs, bonsoir vous êtes sur France 2 et voilà une question... Joker ?" a d'abord glissé l'animateur, pour détendre l'atmosphère sur le plateau.

Mais le plus gêné, était sans doute Alain Delon. Pour autant, l'acteur du film Plein soleil a accepté de répondre : "Non, non, non (...). Non seulement je vais répondre..." a ajouté la star, avant d'être coupée par l'animateur, un brin moqueur : "Un peu de croustade ?". "Sa croustade il peut se la carrer... " a répliqué le père d'Anthony, d'Alain-Fabien et d'Anouchka Delon. Sincère, le Guépard a ensuite déclaré : "Non seulement je m'en suis rendu compte. Mais je m'en rends compte encore et j'en porte encore le poids. Voilà. Parce que lorsqu'on quitte une personne comme toi, d'abord on ne s'en remet jamais. Surtout pour la raison pour laquelle nous nous sommes quittés..."