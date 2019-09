Miss France 2019, les miss topless : Manon Jean-Mistral veut attaquer Endemol

Le règne de Manon Jean-Mistral s'est achevé, elle n'est officiellement plus Miss Corse. Vendredi 6 septembre 2019, elle a dû céder son écharpe à Alixia Cauro, une jeune femme de 20 ans qui est étudiante en troisième année de licence de chimie. Interrogée par Corse Matin, celle qui a été élue Miss Corse en 2018 est revenue sur son année. Elle n'a bien entendu pas manqué de revenir sur l'événement qui l'a traumatisée le soir de l'élection de Miss France 2019.

Le 15 décembre 2018 a été marqué par le sacre de Vaimalama Chaves, mais pas seulement. Des reines de beauté, parmi lesquelles Manon Jean-Mistral, ont été filmées topless dans les coulisses de la cérémonie. Très vite, la jeune femme de 19 ans avait crié sa colère sur les réseaux sociaux, mais aussi dans Touche pas à mon poste, en janvier 2019. Depuis, elle ne décolère pas !

"Ce qui me poursuit le plus, c'est l'incident le soir de Miss France. (...) C'est ma personne qui est touchée, pas la Miss", a-t-elle confié. Après l'incident, Manon Jean-Mistral a reçu de nombreux messages d'insultes sur les réseaux sociaux, des commentaires négatifs qui l'ont bouleversée : "J'ai été dégoûtée de la réaction des gens. Ils oublient que je suis une personne normale, de 19 ans, que ce n'est pas de ma faute. (...) Cela a eu des conséquences. Certaines personnes m'ont dit : 'T'as pas honte de montrer tes seins à la télé ?' Quand on tape mon nom sur internet, ce qui sort, c'est le 'scandale'. Vous trouvez cela normal que, neuf mois après, on soit encore sur un site porno ? C'est pour cela qu'on attaque Endemol."

Même si elle doit être destituée, Manon Jean-Mistral poursuit en effet son combat. D'autant plus qu'elle n'aurait toujours pas reçu d'excuses de la part du comité Miss France : "Je n'ai eu aucun retour, aucune excuse, rien. J'ai arrêté d'attendre quelque chose d'eux. Après le prime, Sylvie Tellier avait dit à la télévision qu'elle s'excusait et qu'elle trouvait que ça avait gâché le show. Endemol m'a offert un bouquet de fleurs et des chocolats. C'est tout."