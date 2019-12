Miss France 2020 : Clémence Botino critiquée, Lou Ruat monte au créneau

Comme chaque année, l'élection de Miss France a droit à son lot de polémiques... Cette fois, le sacre de Clémence Botino n'est pas vu d'un bon oeil par tout le monde. Depuis qu'elle a remporté la couronne, la jolie guadeloupéenne est la cible de nombreux détracteurs qui lui préféraient sa concurrente Lou Ruat, élue première dauphine. Sur Twitter, les critiques vont même parfois jusqu'au racisme...

Interrogée par le journal La Provence, Lou Ruat s'est déclarée gênée devant cette vague d'animosité à l'encontre de Miss France 2020 : "Ça me dérange cet acharnement qu'il y a contre elle. Il ne faut pas, c'est dommage. Ces critiques sont complètement injustifiées". Très fair-play et fière de son écharpe, la jolie blonde affirme ne rien regretter de son aventure et a tenu à vanter l'énergie sans faille et la sympathie de Clémence Botino.

Si les gens se montrent aussi virulents envers Miss France 2020, c'est parce qu'ils voyaient déjà leur favorite, Miss Provence, couronnée. Mais, pour cette dernière, il n'est pas question de contester les résultats : "Le résultat des votes est simple : on avait seulement 1% d'écart. Je comprends la frustration, la déception des personnes qui voulaient me voir moi Miss France. Mais peut-être que ces personnes qui critiquent n'ont pas forcément voté...", tempère Lou Ruat, tout en glissant un petit message. De son côté, Clémence Botino reste humble et a déclaré que sa concurrente "méritait cette place" autant qu'elle.

Pour la jeune femme de 19 ans, l'aventure Miss France 2020 est désormais terminée et elle a pu regagner sa famille dès le lendemain de l'élection. Cependant, son écharpe de première dauphine lui confère tout de même un statut important. En effet, en l'absence de Clémence Botino, elle sera tenu d'assurer son remplacement et de représenter les Français à sa place. Bien évidemment cela vaut aussi pour les concours internationaux comme Miss Monde ou Miss Univers. Ce n'est donc qu'un au revoir et nous pourrions revoir la belle Vauclusienne bien plus vite que prévu...