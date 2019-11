Miss France 2020 : Layla Berry, divine en bikini sur les plages de Saint-Barth'

Suivi par plus de 8 800 personnes, le compte Instagram de la jeune reine de beauté est un condensé de bonne humeur, de couleurs et de soleil. Que ce soit sous les cocotiers, au milieu des rochers ou sur le sable chaud des plages paradisiaques, Layla Berry s'affiche sensuelle et charmeuse. Sa passion pour la danse lui permet d'entretenir quotidiennement son corps, sculpté et musclé. Sa longue chevelure bouclée, souvent relevée en chignon est également l'un de ses nombreux atouts charme qui font d'elle une sérieuse candidate au titre de Miss France 2020.

La jeune femme habille très souvent sa peau caramel de bikini aux couleurs chatoyantes, mais elle sait aussi se montrer plus sobre et naturelle en posant lors de shootings en noir et blanc.

Mi-novembre, Layla Berry s'envolera pour Tahiti, afin de suivre le stage annuel des Miss France en compagnie de toutes les autres Miss régionales.

Sera-t-elle la première Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy à remporter la couronne nationale tant convoitée ? Réponse le 14 décembre prochain sur TF1 !