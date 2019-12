Miss France 2020 : Morgane Fradon (Miss Picardie) en lice pour une triste raison

Plus que quelques jours avant la 90e édition de Miss France. Après le sacre de la belle Vaimalama Chaves, elles sont 30 à tenter leur chance pour remporter la prestigieuse couronne le 14 décembre prochain à Marseille. Parmi elles : Morgane Fradon. À 20 ans, la jolie brune a été élue Miss Picardie en octobre dernier. "Je suis picarde depuis toute petite, c'est une grande fierté pour moi. Alors, mon objectif premier, c'est de ramener la couronne miss France en Picardie, je donnerai tout pour ça, cela fait trop longtemps !" confiait-elle au Parisien.

Mais derrière cette détermination évidente pour rendre fière sa région, Morgane Fradon cache en réalité de tristes blessures qui sont la cause de sa course dans la compétition. Lors d'un entretien accordé à TV Magazine, la jeune femme raconte : "C'est aussi pour une amie proche de ma famille qui est décédée du cancer que je l'ai fait." En effet, Miss Picardie souhaite grâce à sa participation, et sa possible victoire, "rendre hommage" à cette personne importante à son coeur. "Après son traitement de chimiothérapie, elle était presque guérie. Elle m'a dit qu'elle pourrait donc venir me voir concourir à Miss Oise or, deux semaines après, elle est décédée. Je me suis donc inscrite pour lui rendre hommage".

Qu'importe la raison qui l'a menée à concourir aujourd'hui, Morgane Fradon conclu en exprimant toute sa joie de se retrouver dans ce tourbillon de paillettes. "Ensuite, tout s'est enchaîné et j'en suis très heureuse. J'ai toujours voulu le faire mais ma motivation a été décuplée".

Reste à savoir si elle parviendra à charmer le public samedi prochain...