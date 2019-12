Miss France 2020 : Pourquoi les Français ne peuvent-ils pas choisir le Top 15 ?

Plus que quelques jours avant le fameux grand soir ! Samedi 14 décembre 2019, l'élection de Miss France 2020 verra les 30 Miss régionales défiler sur la scène du Dôme à Marseille. Au terme d'une soirée riche en émotions présentée par Jean-Pierre Foucault, les Français découvriront qui succédera à Vaimalama Chaves, Miss France 2019. Cette année, un changement majeur viendra bouleverser la compétition : il y aura non pas douze, mais bien quinze finalistes !

Lors de leur voyage préparatoire à Tahiti, toutes les Miss sont passées devant un jury de professionnels. Selon de nombreux critères comme l'éloquence, la démarche, le savoir-vivre ou encore l'intégration sociale, les jeunes femmes ont été soigneusement évaluées. Évidemment, le traditionnel test de culture générale compte aussi beaucoup dans l'élaboration de ce premier classement. Les plus motivées et les plus aptes à régner pendant une année entière ont également de grandes chances d'intégrer le Top 15. À l'annonce de cette fameuse présélection, en milieu de soirée, le public aura ensuite le droit de voter pour sa Miss préférée parmi les quinze restantes. Notons que les Miss présélectionnées ne sont pas mises au courant de leur statut avant la cérémonie du sacre.

L'année dernière, Sylvie Tellier, ex-Miss France 2002 et actuelle présidente du comité Miss France, avait déclaré au Parisien que ce premier classement était établi pour ne pas biaiser l'élection par un excès de chauvinisme. "S'il n'y avait que le vote du public, on aurait tendance à n'avoir dans les finalistes que les grosses régions sur-représentées, parce que l'on sait qu'en début d'émission, le Français est patriote et vote pour sa région, et qu'en fin d'émission, on vote pour une personnalité... Saint-Pierre-et-Miquelon, où ils sont 9000, contre Île-de-France, où il y a des millions de personnes, ne partent pas avec les mêmes chances", expliquait-elle.

Pour savoir qui sera notre Miss France 2020, rendez-vous le 14 décembre prochain dès 21h sur TF1 !