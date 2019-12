Miss France 2020 : Pourquoi y avait-il un ours blanc pendant le show ?

L'animal n'est pas passé inaperçu au milieu des Miss Provence, Réunion et Normandie samedi soir. Le 14 décembre 2019, lors de l'élection de Miss France 2020 (TF1), un ours polaire factice a attiré l'attention des spectateurs alors que des candidates effectuaient un numéro sur le thème de la Russie. Un surprenant personnage qui, en quelques déhanchés, a offert un joli coup de pub à un prochain spectacle.

Comme l'a ensuite expliqué Jean-Pierre Foucault, cet ours baptisé Tinka fait partie du spectacle musical Noé, la force de vivre, qui débutera le 5 novembre 2020 à l'hippodrome de Paris-Longchamp, avant de partir en tournée dans toute la France. Au milieu d'autres animaux animés tels que des girafes, pandas et lions, les spectateurs découvriront sur scène l'histoire de l'arche de Noé, réinventée par Essaï Altounian. Une histoire qui fait aujourd'hui écho à la question de la préservation de l'environnement et aux enjeux climatiques de notre planète. Il y a quelques jours, un premier titre extrait du spectacle a été dévoilé : la chanson Terre, interprétée par cinq des comédiens.