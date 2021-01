Miss France 2021, un concours injuste ? Une troisième Miss monte au créneau

L'élection de Miss France 2021 fait décidément couler beaucoup d'encre. Après Gwenegann Saillard (Miss Champagne-Ardenne 2020) et Diane Febvay (Miss Lorraine 2020), c'est au tour d'une autre reine de beauté de faire part de son amertume à la suite de sa défaite.

Le 19 décembre 2020 avait lieu l'élection de Miss France 2021 au Puy du Fou. 29 jeunes femmes ont défilé sur scène dans l'espoir de succéder à Clémence Botino. Mais il ne pouvait y avoir qu'une gagnante et c'est Amandine Petit (Miss Normandie) qui a été sacrée au terme de la soirée. Illana Barry (Miss Languedoc-Roussillon) n'a quant à elle pas eu la chance d'être dans le top 15, un choix qu'elle n'a pas compris. Interrogée par Midi Libre le 2 janvier, la belle brune de 19 ans a tout d'abord confié : "Au début de la soirée, je m'éclatais vraiment. C'était trop bien. C'était génial. Malheureusement, les choses se sont gâtées lors de la seconde partie de la soirée, quand j'ai vu que je n'étais pas retenue parmi les 15 demi-finalistes de Miss France 2021. Je ne m'y attendais vraiment pas."

Illana Barry était en effet persuadée qu'elle irait plus loin dans le classement. "J'ai pleuré toute la soirée car j'ai eu honte de ne pas avoir été à la hauteur des attentes. Quinze jours après la soirée du Puy du Fou, je suis toujours dans l'incompréhension. Je trouve que mon élimination est injuste.(...) J'ai obtenu la moyenne au test de culture générale. J'ai remporté les Olympiades avec mon équipe. Et, contrairement à ce que disent les réseaux sociaux, je ne suis jamais arrivée en retard aux rendez-vous, j'ai toujours répondu avec le sourire aux demandes et aux sollicitations et j'ai toujours fait ce que l'on me demandait", a-t-elle assuré.

Toujours selon Illana Barry, les autres Miss régionales et elle ont fait des pronostics sur les 15 demi-finalistes. Et toutes auraient retenu sa candidature "comme celles de Miss Nord-Pas-de-Calais et de Miss Champagne-Ardenne", qui ont été éliminées au même stade.