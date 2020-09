Miss Ile-de-France 2020 blessée le soir de son élection : "J'avais très mal"

Élue le 19 septembre 2020 à Dammarie-les-Lys, parmi 14 autres concurrentes, Lara Lourenço a été sacrée Miss Île-de-France 2020. Jeune étudiante en BTS commerce international option luxe de 18 ans venue de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, elle n'avait pourtant pas du tout prévu de participer au concours régional. "Je ne m'y attendais vraiment pas. Ma mère m'a inscrite sans me le dire et m'en a parlé quand elle a reçu un mail m'invitant aux sélections !", a-t-elle confié au Parisien après son sacre. Elle se retrouve désormais officiellement en lice pour l'élection nationale et peut rêver de devenir la prochaine Miss France le 12 décembre prochain au Puy-du-Fou (Vendée) et ainsi succéder à Clémence Botino.

Reste à espérer toutefois que son défilé se déroulera mieux que samedi dernier. En effet, bien qu'elle ait remporté la couronne, Lara Lourenço n'a pas vraiment pu donner le meilleur d'elle-même en raison d'une blessure survenue à la dernière minute. Toujours auprès de nos confrères du Parisien, elle raconte qu'une "grosse plaque de métal" est tombée sur son pied "juste avant la cérémonie". Résultat, un orteil fracturé ! Ce qui ne l'a toutefois pas empêchée de porter des talons hauts toute la soirée. "J'avais peur qu'on voie la douleur sur mon visage et, à la fin, j'avais très, très mal", reconnaît-elle. "Maintenant, on va essayer de se concentrer et de jouer le jeu pour Miss France", conclut-elle. Et sans accident cette fois, on l'espère !

Lara Lourenço rejoint ainsi la liste des autres Miss déjà assurées de se battre pour la couronne très convoitée composée d'au moins dix rivales de taille, à savoir Noémie Leca, élue Miss Corse, Illana Barrry, élue Miss Languedoc-Roussillon, Naïma Dessout, élue Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy, Kenza Andreze Louison, élue Miss Guadeloupe, Leïla Veslard, élue Miss Aquitaine, Justine Dubois, élue Miss Poitou-Charentes, Aurélie Roux, Miss Alsace, Diane Febvay, élue Miss Lorraine, Gwenegann Saillard, élue Miss Champagne-Ardenne et Emma Arrebot-Natou, élue Miss Midi-Pyrénées.