Miss France 2022 : Cette candidate est le sosie... d'Emmanuel Macron

Le concours Miss France sera-t-il bientôt diffusé depuis l'Elysée ? Et pourquoi pas ? Le samedi 11 novembre 2021, c'est Diane Leyre qui a été élue plus belle femme du pays. Mais parmi les nombreuses candidates qui ont tenté d'obtenir la couronne, une autre jeune beauté a retenu l'attention des téléspectateurs. Il s'agit d'Anaïs Werestchack, alias Miss Auvergne 2021, que beaucoup d'internautes ont comparé physiquement à notre président de la République Emmanuel Macron.

Bien sûr, le public aurait pu retenir son nom pour autre chose. Outre le fait de représenter la région Auvergne - elle a été élue le 10 septembre 2021 au théâtre du Puy-en-Velay - Anaïs Werestchack est un fier membre du personnel soignant français puisqu'elle est étudiante depuis 7 ans et qu'elle travaille, en tant qu'interne, dans un cabinet à Béziers. C'est la 3e fois qu'elle tentait, d'ailleurs, d'intégrer le concours Miss France.

C'était un véritable besoin, besoin de vivre autre chose, besoin de découvrir un nouvel univers

"Aucun mot ne sera jamais assez fort pour décrire ce que je ressens aujourd'hui. Est ce bien vrai !? Pincez moi... Je l'ai fait.. ensemble nous l'avons fait, expliquait-elle le jour de son couronnement. Je ne réalise toujours pas ce qui vient de se passer. Plus qu'une envie c'était aujourd'hui un véritable besoin, besoin de vivre autre chose, besoin de découvrir un nouvel univers, besoin de sortir de ma zone de confort et de me surpasser, besoin de prouver - me prouver - que la détermination et la persévérance finissent toujours par payer."