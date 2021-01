Miss France : Une ex-reine de beauté atteinte de la Covid-19, elle se confie

L'espoir renaît pour de nombreuses personnes grâce au lancement de la campagne de vaccination. En France, dr rares chanceux ont déjà été vaccinés, parmi lesquels le célèbre médecin Michel Cymes et son ami Marina Carrère d'Encausse. Malgré tout, le coronavirus continue à faire de nombreuses victimes et certaines personnalités en sont infectés. L'une des Miss a d'ailleurs révélé qu'elle en était atteinte.

Maeva Coucke a en effet été contaminée par la Covid-19. Et le 11 janvier 2021, Miss France 2018 a donné de ses nouvelles en story Instagram, de quoi rassurer quelque peu ses abonnés. "Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous donne des petites nouvelles. Vous avez été nombreux à me demander comment ça allait. Ca va mieux. Je n'ai toujours pas retrouvé l'odorat, mais je commence à retrouver le goût et ça c'est génial parce que c'est bizarre de manger sans avoir le goût. J'ai toujours le nez bouché", a-t-elle tout d'abord confié.

La jeune femme de 26 ans a ensuite expliqué qu'elle avait reçu de nombreux conseils pour retrouver l'odorat, grâce à des huiles essentielles. "Je ne vous dis pas que ça va forcément vous aider à retrouver l'odorat, mais moi c'est ce que j'ai fait toute la semaine et que je continue de faire", a-t-elle poursuivi. Mais on imagine qu'elle sera bientôt remise sur pied car Maeva Coucke a annoncé qu'elle serait présente le week-end du 28 janvier au Trophée Andros, un championnat de compétition automobile de type rallycross sur glace, à Val Thorens.