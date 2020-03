Miss Grande-Bretagne : Couronnée après avoir perdu 50 kilos suite à une rupture

Quand on ouvre le dictionnaire au mot "karma", on peut y voir la photo de Jennifer Atkin, une Anglaise de 26 ans. Cette originaire de Grimsby, Lincolnshire, était obèse depuis son plus jeune âge. Harcelée à l'école, ostracisée, humiliée en public et surtout larguée par son ex qui la trouvait trop grosse, elle vient d'être couronnée du titre Miss Grande-Bretagne 2020.

Pour décrocher cette couronne, elle a dû parcourir un long chemin et perdre quelque 50 kilos en deux ans. En mars 2015, elle est donc de nouveau célibataire et doit annuler son mariage prévu pour la fin de l'année. Elle décide de prendre sa vie en main et de perdre du poids. Elle déclare n'avoir pas suivi de régime particulier, mais avoir banni la junk food, les chips, le chocolat et autres bonbons. Elle s'est également mise à la gym et déclaré que la salle de sport était désormais son "sanctuaire". En tout, Jennifer Atkin a perdu 50 kilos. Depuis cette rupture, qui a eu lieu il y a cinq ans, elle est passée de 108 kilos à 57.

Quant à son ex, on ne sait pas s'il a suivi sa transformation de près ou de loin. La jeune femme, quant à elle, ne semble pas avoir de griefs : "Les gens voudraient que je dise : 'Je le déteste, c'est la plus grande des vengeances, il n'aurait pas dû me quitter.' Mais je ne peux pas, je l'aime toujours en tant que personne. Ça n'a simplement pas fonctionné entre nous." Depuis, Jen a retrouvé l'amour dans les bras de Chris avec qui elle s'est unie le 3 août 2019.

Jen Atkin a été nommée Miss Scunthorpe, puis Miss Angleterre avant de remporter au mois de février la couronne de Miss Grande-Bretagne 2020.