Miss Thaïlande : Grosse chute des candidates en plein shooting

En pleine crise sanitaire liée au Covid-19, l'élection de Miss France 2021 a connu des rebondissements. Alors que la soirée était susceptible d'être annulée, un simple report de date suffit : les 29 candidates régionales tenteront de séduire le jury le 19 décembre 2020 au Puy-du-fou et sur TF1. En Thaïlande, l'organisation de l'élection de la reine de beauté de l'année à venir n'est pas touchée. Les participantes au concours poursuivent alors leur préparation. Et en plein shooting, un pont s'est effondré, entraînant des chutes inattendues !

Lundi 7 décembre 2020, les candidates à Miss Thaïlande se sont rendues dans la région de Chiang Mai pour une séance photo qui aurait pu mal tourner. Sur un pont suspendu au-dessus d'un étang, les jeunes femmes prenaient la pose cocktails en mains, coiffées de chapeaux de paille et protégées par des visières transparentes. Alors qu'elle saluent les photographes, le pont craque, s'effondre et les candidates à Miss Thaïlande chutent avant de finir trempées, dans l'eau ! La scène a été filmée et la vidéo a fait le tour de la Toile.

Ouf ! Rien de grave à signaler. Le pont n'étant pas très haut, les Miss ne sont pas gravement blessées. Seulement trois d'entre elles ont légèrement souffert de petites égratignures et de petits bleus. Elles ont été soignées et ont pu retrouver le reste de leurs camarades dès mardi 8 décembre 2020, soit 24 heures après l'incident. Plus de peur que de mal pour les Miss régionales thaïlandaises !

En France, pas d'accident lors des préparations. Mais il arrive parfois que lors du grand soir de l'élection, certaines chutent en direct. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 afin de suivre le concours Miss France 2021 présenté, cette année encore, par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier.