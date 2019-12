Miss Univers : Swe Zin Htet fait son coming out, c'est la 1re miss homosexuelle

C'est un grand coup de poing sur la table que vient de taper Swe Zin Htet. Cette Birmane qui a représenté son pays au concours de Miss Univers vient de publiquement faire son coming out. Un acte pas si banal dans un pays où être homosexuel(le) reste un crime.

Miss Myanmar s'est confiée au site Missosology, ce 29 novembre, sur son homosexualité, quelques jours avant l'édition 2019 du concours de beauté. Un acte quasiment politique quand on sait que la communauté LGBTQ est ostracisée dans son pays et que de nombreuses personnes ont été arrêtées. Pour People, elle est revenue sur le sujet : "J'ai une plateforme via laquelle, si je déclare que je suis lesbienne, cela aura un impact fort sur la communauté LGBTQ en Birmanie, a-t-elle expliqué. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'en Birmanie, les personnes LGBTQ ne sont pas acceptées, elles sont regardées de haut par les autres et discriminées."

Ce coming out, Swe Zin Htet le considère comme "un nouveau chapitre dans sa vie" et ce sera sans doute également le cas pour sa petite amie puisqu'elle a également dit être en couple depuis trois ans avec la chanteuse birmane Gae Gae. Consciente de son orientation sexuelle depuis l'âge de 16 ans, Swe Zin Htet a mis du temps à comprendre ce qu'il lui arrivait mais "après quelque temps" elle s'est "vraiment sentie gay" et s'est acceptée. Pour ses parents, ça n'a pas été si simple. D'abord "en colère", ils ne l'acceptaient pas. "Mais plus tard, au fil du temps, ils se sont davantage renseignés sur la communauté LGBTQ et ils ont fini par m'accepter telle que je suis", conclut-elle.

Le dimanche 8 décembre à Atlanta, Swe Zin Htet a été éliminée aux portes des finales alors qu'elle était l'une des grandes favorites de ce concours. C'est Zozibini Tunzi, Miss Afrique du Sud, qui a remporté la couronne. Maëva Coucke, qui représentait la France, est tout de même dans le top 10, malgré sa chute en direct.