Moha La Squale : Accusé d'agression sexuelle, il dénonce une ex qui l'aurait attaqué avec un couteau de cuisine

Accusé de violences, séquestrations et agression sexuelle, Mohamed Bellahmed, plus connu sous le nom de Moha La Squale, s'apprête à dire "sa vérité". C'est ce qu'il avait annoncé sur les réseaux sociaux le jour de son anniversaire e 24 février 2021, mais aussi ce que confirme son avocate Elise Arfi dans les colonnes du JDD, le Journal du dimanche. Six mois après les premières plaintes déposées à son encontre, le rappeur s'apprête à être entendu par les enquêteurs ces prochains jours.

Moha La Squale est mis en cause dans le cadre d'une enquête préliminaire. Au total, six femmes ont porté plainte contre lui, et certaines ont témoigné publiquement, à visage couvert, auprès de différents médias dont Le Monde et Konbini. Les premières accusations datent du mois de septembre 2020 et proviennent de trois anciennes petites-amies de l'artiste, âgées de 23 à 28 ans, encouragées sans doute par le hashtag Balance ton rappeur. Le parquet de Paris indique que trois autres victimes supposées se sont joint à la lutte depuis. L'une d'entre elle rapporte des faits datant de l'année 2011 : des attouchements, alors qu'ils étaient ensemble en classe de troisième, étouffés par certaines "pressions".

Toutes évoquent un homme sympathique d'abord, puis les premières injures, les coups et les séquestrations

"Mes clientes ne sont pas à la recherche de notoriété, explique Thibault Stumm, l'avocat de quatre des six jeunes femmes. Elles veulent juste se reconstruire et éviter que ça arrive à d'autres. Toutes évoquent un homme sympathique d'abord, puis les premières injures, les coups et les séquestrations." Moha La Squale rectifie toutefois en précisant qu'il a partagé, avec elles, des relations romantiques, parfois explosives. Notamment avec celle qu'il a rebaptisée Luna dans l'un de ses titres, qui l'aurait menacé et blessé avec un couteau de cuisine en 2017. "Ma mère m'avait viré de chez moi, Luna m'a accueilli, raconte-t-il à son conseil. Elle me faisait comprendre que si je ne faisais pas ce qu'elle voulait, je n'avais rien à faire chez elle."

Elise Arfi, l'avocate de Moha La Squale, dénonce de son côté un tribunal en ligne. Elle invite quiconque "à s'extraire du contexte et à revenir aux faits" afin de déterminer "ce qui relève du champ pénal". Le 15 avril 2021, le rappeur sera jugé pour une autre affaire dans une autre procédure, pour refus d'obtempérer, outrage et rébellion lors d'un contrôle de routine

Mohamed Bellahmed, dit Moha La Quale, reste innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à ce qu'un verdict par un tribunal soit prononcé.