Mohamed Bouhafsi en couple : Le chroniqueur de C à vous pose avec son amoureuse Angéline

Mohamed Bouhafsi a foulé le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes avec Angeline, sublime dans une robe longue rose pâle, agrémentée de fines bretelles et d'une ceinture. Son sourire a fait crépiter les flashs des photographes pour cette première soirée cannoise remplie de stars comme le couple formé par Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius qui ont présenté le film Coupez (hors compétition) ou encore les divines Eva Longoria et Iris Mittenaere.

Dans son ouvrage, Rêver sous les coups (éditions Larousse), Mohamed Bouhafsi était revenu sur sa rencontre avec la "femme de sa vie" Angeline. Si le livre aborde en premier lieu son enfance douloureuse marquée par les coups de son père, il y fait aussi part de ce qui lui permet d'avancer : sa maman mais également son coup de foudre pour Angeline, rencontrée dans les tribunes du Parc des Princes, elle qui travaillait comme ancienne hôtesse pour l'UEFA, avant de travailler pour le PSG. "Je prends son sourire et sa beauté plein la gueule, écrit le journaliste. C'est mon coup de foudre." Désormais chef de projet pour l'émission In vino (Sud Radio), elle partage avec son bien-aimé la passion du football.