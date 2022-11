Mohamed Cheikh (Top Chef) papa pour la 2e fois : adorable photo pour présenter son bébé

Il semble vivre un rêve éveillé... En 2021, Mohamed Cheikh est ressorti grand gagnant de la douzième saison de Top Chef, face à Sarah Mainguy. Depuis, la chance ne cesse de lui sourire. Après le succès de son restaurant éphémère au Jardin des plantes de Paris, le Manzili, le jeune chef s'est lancé dans bien des projets. A commencer par celui d'agrandir la famille ! Lui qui avait annoncé la deuxième grossesse de sa femme Sofia révèle désormais qu'elle a accouché !

C'est sur Instagram ce dimanche 27 novembre 2022 que l'ancien candidat de la brigade rouge d'Hélène Darroze annonce la naissance de son deuxième enfant, un garçon. L'heureux papa, encore sur son nuage, a publié une adorable photo dans sa story (voir le diaporama). "Hilaal'. J'ai l'honneur et la joie de vous annoncer la naissance de mon deuxième petit garçon", écrit-il sur l'image montrant sa main tenant celle de son fils.

Ihsaan est devenu grand frère

La petite famille s'agrandit alors ! Rappelons qu'avec sa sublime Sofia, Mohamed Cheikh a accueilli un premier enfant en octobre 2021, quelques mois à peine après sa victoire lors de la finale du célèbre concours culinaire de M6. "Bienvenue à Ihsaan dans la famille Cheikh", avait lancé l'heureux papa sur Instagram avant de partager un cliché de lui les cheveux en pétard, "après une nuit blanche" qui a certainement été suivie d'autres ponctuées par des réveils nocturnes. Les changements de couche sont aujourd'hui loin d'être terminés ! En effet, avec l'arrivée de ce deuxième bébé, le couple pouponnera encore.

C'est en juillet dernier, soit neuf mois après la naissance du petit Ihsaan, que le chef de 29 ans a annoncé la deuxième grossesse de sa femme. "Je vais vous faire une indiscrétion : ma femme est enceinte du deuxième. Ce n'était pas spécialement prévu, mais nous sommes très heureux. En principe, il s'agira d'un autre petit garçon", avait-il confié à Magic Maman. Un événement qu'il a vécu beaucoup plus sereinement que la première fois : "C'est vraiment différent. Je me sens moins inquiet, je suis moins dans l'attente. Mais j'ai l'impression de faire plus attention dans ma femme."

Toutes nos félicitations à Mohamed Cheikh, sa femme Sofia et leur aîné Ihsaan pour l'arrivée de bébé !