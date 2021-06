Mohamed (Koh-Lanta) en Corse : son voisin de chambre est une star, photo inattendue

C'est déjà l'heure des vacances pour Mohamed. Le candidat de Koh-Lanta 2019 a quitté Strasbourg pour se rendre en Corse. Et le 14 juin 2021, il a dévoilé une photo qui a beaucoup fait parler sur son fil d'actualité Instagram.

Propriétaire de deux établissements à Strasbourg, l'Irish Pub et restaurant The Dubliners et la brasserie Ambassade Strasbourg, Mohamed a vécu une période compliquée à cause de la Covid-19. Comme les propriétaires de restaurants, il a été contraint de fermer. Mais la situation a enfin fini par se débloquer. Depuis le 9 juin, ils peuvent accueillir les clients à l'extérieur mais également à l'intérieur, en respectant certaines règles. Avant d'entamer la saison d'été, l'ancien aventurier de TF1 a décidé de se prendre quelques jours de vacances.

C'est vers la Corse que Mohamed s'est envolé. Et il ne manque pas de partager sa nouvelle aventure avec ses abonnés, sur Instagram. Lundi 14 juin, il se trouvait sur les Iles Sanguinaires, à Ajaccio. Et il y a fait une rencontre inattendue. En effet, alors qu'il profitait d'un moment de détente en maillot de bain, il a croisé... Jean-Pierre Foucault. Sans surprise, il n'a pas manqué d'immortaliser cette rencontre. Ainsi, les internautes on pu voir Mohammed accroupi, en short de bain, près du présentateur 73 ans. Ce dernier est allongé sur un transat, enveloppé dans une serviette de bain et affiche son plus beau sourire avec le pouce levé, à l'instar de l'ex-candidat de Koh-Lanta. "Quand ton voisin de chambre n'est autre que Jean-Pierre Foucault.. Un plaisir d'avoir partagé ce moment ! La famille TF1 n'est jamais bien loin @denisbrogniart_off tu as le bonjour", peut-on lire en légende de la publication.