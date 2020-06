Koh-Lanta : Apparition surprise d'un ex-candidat au JT !

Koh-Lanta ouvre bien des portes. Certains aventuriers du célèbre jeu d'aventure de TF1 ont par la suite participé à d'autres émissions. Laurent Maistret s'est déhanché dans Danse avec les stars , Jesta et Benoît ont été au casting de La Villa des coeurs brisés, Claude a franchi les épreuves de Ninja Warrior... Et Mohamed, ex-participant de la saison 2019 aux îles Fidji, a été aperçu au journal télévisé de France 2 !

Lundi 29 juin 2020, les résultats des élections municipales, et plus précisément le passage au vert de Stasbourg, étaient le sujet principal du JT de 20 heures de la chaîne. Rappelons que la nouvelle maire de la ville n'est autre que Jeanne Barseghian (Europe Écologie Les Verts) et qu'elle prévoit entre autres de déminéraliser et revégétaliser la ville, limiter la circulation des véhicules Diesel, accroître le nombre de pistes cyclables ainsi que soutenir l'économie locale perturbée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Tant de mesures qui ne font pas forcément le bonheur des commerçants...

Mohamed Siaaliti est le dirigeant de deux bars à Strasbourg, The Dubliners. Interrogé par le journaliste de France 3, ce patron de 17 salariés dénonce l'interdiction des terrasses chauffées. "Pour nous c'est très important, assure-t-il. Si on enlève les chauffages en terrasse, c'est 20% à 30% de chiffre d'affaire en moins chez les commerçants." L'ancien camarade de Maxime ou encore Cyril dans Koh-Lanta poursuit sur l'écologie : "On l'a forcément, [la fibre écolo]. On est sensible à ce qui se passe dans le monde pour l'environnement, le réchauffement climatique etc. Mais il y a le côté économique aussi."

En gentil coup de gueule de la part de Mohamed. D'ailleurs, il n'est pas le seul restaurateur issu de la télé-réalité à s'agacer dernièrement. Félicien Taris, ex-candidat de Loft Story 2, propriétaire de l'établissement de tapas O'Fam situé à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), avait témoigné son mécontentement auprès de Capital. Il avait reçu une amende pour tapage nocturne à 21h14 alors que sa terrasse était autorisée à ouvrir jusqu'à minuit...