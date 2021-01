Mon incroyable famille : La folle histoire de Céline, maman solo de trois paires de jumeaux

Qui dit nouvelle année, dit nouveau divertissement sur M6. En attendant la diffusion de la prochaine saison d'Incroyables Transformations, à laquelle ne participera pas Léa Djadja la femme de Black M, la chaîne lance ce lundi 4 janvier 2021 l'émission Mon incroyable famille. Sept familles ont été sélectionnées pour ouvrir les portes de leur quotidien pas comme les autres. Les téléspectateurs découvriront par exemple la famille Letteron qui vit sur un voilier mais aussi la famille Gachot qui doit composer avec pas moins de dix enfants ou les Hersant qui ont décidé de s'installer dans une tiny house. La famille de Céline Mineiro risque aussi de faire beaucoup parler d'elle. Et pour cause, cette maman célibataire de Château-Landon (Seine-et-Marne en région Île-de-France) vit avec ses six enfants, trois paires de jumeaux.

Il y a les aînés Ilian et Kaïs, bientôt 14 ans, leurs soeurs Salyha et Neïla, 12 ans, et les petits derniers Nessa et Dallèl, 2 ans et demi. "Plus j'en fais et plus ils sont au top ! C'était des bébés extraordinaires, joyeux, jamais malades, qui ont fait leurs nuits rapidement", a-t-elle confié au Parisien, espérant que sa participation au programme fasse taire les mauvaises langues sur les familles nombreuses. "Je veux montrer que les grossesses gémellaires ne sont pas forcément synonymes de burn-out. Les gens pensent que c'est dur une grande famille mais qu'est-ce qu'ils en savent ? C'est leur propre peur qu'ils expriment ! Il y a aussi beaucoup de préjugés".

Céline est d'autant plus fière de partager sa vie de famille hors du commun qu'elle a toujours élevé seule ses enfants, nés de deux pères différents. Elle a accueilli Ilian et Kaïs à l'âge de 24 ans, à l'issue d'une "relation chaotique". "Lorsque j'ai appris la nouvelle, cela a été un choc, mais un bonheur malgré tout d'avoir des enfants de l'amour de ma vie. Mes parents ont toujours été là pour m'aider. Mon père venait tous les soirs jouer avec eux", a-t-elle confié. Dix-neuf mois plus tard, de cette même relation sont nées ses filles Salyha et Neïla. Fait rare et qui lui vaut sa place dans Mon incroyable famille : les jumelles ont été "conçues grâce à une double ovulation à une semaine d'intervalle, pour Noël et pour le Jour de l'An". Enfin, dix ans plus tard, en 2018, Céline tombe enceinte de sa dernière paire de jumeaux, un garçon et une fille, après avoir "renoué avec un ami d'enfance". Pendant près de deux mois, la maman a donc été accompagnée par les équipes de tournage dans son quotidien. "Courses, école, cours de zumba, soirée entre amies, etc", rien n'a été laissé au hasard.

Le résultat est à découvrir dès lundi 4 janvier 2021 sur M6 à 15h30