Mort brutale d'un acteur de Plus belle la vie et Sam, à seulement 56 ans

À seulement 56 ans, l'acteur Adama Niane, connu pour ses rôles dans Plus belle la vie sur France 3, ou encore Sam sur TF1, vient de décéder.

La nouvelle brutale de sa mort a été annoncée ce dimanche 29 janvier par le réalisateur Olivier Abbou sur Instagram : "C'est avec une immense tristesse que je viens d'apprendre le décès d'Adama Niane avec qui j'ai la chance de travailler sur les 2 saisons de Maroni et Furie. Nous ne nous sommes pas quittés pendant 4 ans, partageant des aventures humaines et artistiques intenses au bout du monde, en Guyane, à St Pierre et Miquelon et même à Lille (c'est dire !). Il était engagé, allumé, entier, talentueux, puissant. Il a été mon héros, un ami, un complice. Pars en paix", a-t-il écrit en légende d'une photo de l'acteur.