Mort brutale de Jesse Kozechen : l'influenceur et son chien tués sur le coup !

Triste nouvelle qui nous vient d'outre-atlantique, le brésilien Jesse Kozechen est mort. Célèbre pour arpenter les routes à bord de sa Coccinelle, l'influenceur n'a pas survécu à un tragique accident de la route survenu dans l'Etat de l'Oregon aux Etats-Unis alors qu'il effectuait un nouveau défi : relier le Brésil et l'Alaska. Accompagné de son fidèle chien, il a lui aussi trouvé la mort alors qu'ils approchaient du but.

Ce lundi, Jesse et Shurastey, le golden retriever, ont connu leur dernière aventure. Alors qu'ils s'étaient lancés dans le pari fou de rejoindre l'Alaska à bord de leur bolide en 5 jours, ils ont été percutés de plein fouet par un chauffeur. À l'origine, une inattention présumée de la star des réseaux sociaux, qui tentait de dépasser une file de voitures. Pressé par le temps et son objectif de finir la route dans les temps escomptés, Jesse a pris trop de risques. La police de l'Etat d'Oregon a confié à People qu'il était à contre-sens au moment de l'impact des deux véhicules. Le Brésilien et son chien sont morts sur la scène de l'accident, tandis que le chauffeur de la voiture d'en face a pu être transporté à l'hôpital le plus proche. Ils en étaient à leur dernier jour de voyage.

Sur la dernière publication Instagram de Jesse, le présentant lui et son chien devant le Golden Gate Bridge de San Francisco, de nombreux fans et amis sont venu laisser un commentaire en hommage au duo inséparable. A commencer par le streamer NinexT qui a lâché "repose en paix héros", puis par des internautes anonymes qui l'ont remercié, "merci pour ton existence, quelle tristesse", "que Dieu te reçoive ! Merci pour l'énergie quotidienne ! Tu es incroyable".