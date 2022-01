Mort d'André Leon Talley : Le monde de la mode en deuil

Le journaliste et icône de la mode André Leon Talley est mort à l'âge de 73 ans ce mardi 18 janvier 2022 dans un hôpital new-yorkais. Il aurait été victime d'une crise cardiaque, selon Graydon Carter, fondateur de Air Mail.

ALT est resté en mémoire pour être une figure emblématique de Vogue en tant que directeur créatif puis rédacteur en chef pendant près de 30 ans. Il avait quitté le magazine en 2013 pour rejoindre Numéro dans sa version russe. Il avait été vu au mariage de Kim Kardashian et Kanye West à la même période.

Véritable personnage, connu pour son humour, il avait fréquenté les plus grands comme Andy Warhol qui l'avait pris sous son aile dans les années 1970, avant qu'il ne devienne The Only One, surnom que lui donnait The New-Yorker, pour rappeler qu'il fut le premier afro-américain directeur créatif de Vogue.

Proche de l'icône de la mode Anna Wintour, les deux amis s'étaient brouillés il y a 3 ans. Elle lui reprochait d'être "trop vieux, trop en surpoids et pas assez cool." A l'occasion de la sortie de son livre en 2020, le journaliste était revenu sur cette passion amicale qui l'avait lié à la papesse de la mode. Il confiait alors avoir gardé "des grosses cicatrices émotionnelles et psychologiques" de leur séparation. Il avait par ailleurs rendu hommage à une autre de ses amitiés prestigieuses, Diana Vreeland, dont il a été l'assistant au Metropolitan Museum of Art.

Quelques mois plus tard, en mai 2020, pour Vulture, il affirmait toute son affection pour son ancienne amie et consoeur : "Je ne la critiquerai pas (...) mon livre est une épître à tous ceux que j'aime. C'est une lettre d'amour pour Anna Wintour. Je l'aime profondément."

Le journaliste, qui mesurait près de 2m de haut, s'était largement fait remarquer dans l'émission America's Next Top Model dont il était juge aux côtés de Tyra Banks, Jay Manuel et J.Alexander.