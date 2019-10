Mort d'Annick Alane (Les trois frères, Hibernatus...) à 94 ans

Annick Alane n'est plus et, aujourd'hui, c'est tout le milieu du cinéma français qui pleure sa mort. C'est Valérie Alane Vétel, la fille de la comédienne, qui a annoncé sa mort sur les réseaux sociaux. "Cher(es) ami(e)s, beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, mais pour ceux qui ne le seraient pas... Bernard et moi avons le grand chagrin de vous annoncer la mort d'Annick, notre maman", a-t-elle appris sur son compte Facebook, le lundi 28 octobre 2019. Elle a également diffusé la date de ses obsèques. "La cérémonie aura lieu le jeudi 31 octobre à 10h30 à l'église Saint-Roch, 296 rue Saint-Honoré à Paris", a indiqué Valérie Alane Vétel.

Annick Alane était elle-même fille de comédiens. Pendant plus de cinquante ans, elle s'est illustrée au théâtre. Huit Femmes, La Tectonique des sentiments, La Chatte sur un toit brûlant... elle aura joué dans une quarantaine de productions et autant de longs métrages. En effet, on a pu la voir à de nombreuses reprises sur grand écran : Vipère au poing, Hibernatus, Germinal, Pour la peau d'un flic (réalisé par Alain Delon) et tant d'autres. Annick Alane avait notamment incarné la future belle-mère de Didier Bourdon, Geneviève Rougemont, dans la comédie Les Trois Frères.

On avait également pu apercevoir Annick Alane à la télévision, notamment dans Louis la Brocante, Joséphine, ange gardien, Maguy ou encore Pause café. Durant sa grande carrière, elle avait été récompensée d'un Molière en 1994 pour son rôle dans Tailleur pour dames, puis d'un autre en 2001 pour son interprétation dans La Chatte sur un toit brûlant. Annick Alane avait 94 ans.

Sur Twitter, Michèle Bernier a tenu à rendre hommage à la comédienne. "Annick Alane... je pense fort à son frère Bernard", a-t-elle indiqué.