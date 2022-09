Mort d'Elizabeth II : ses corgis et son poney lui rendent hommage, des images qui ont touché le monde entier

On avait plutôt l'habitude de la voir dans des tenues unies, chapeaux assortis. Et pour cause, les femmes de la famille royale d'Angleterre respectent la tradition, et le protocole, en recouvrant leurs cheveux d'un couvre-chef lors de leurs apparitions officielles... tout comme la petite princesse Charlotte l'a fait le jour des funérailles d'Etat de son arrière-grand-mère. Mais dans l'intimité, Elizabeth II ne s'encombrait pas de tels accessoires. Elle préférait se recouvrir d'un foulard - elle en avait toute une collection ! -, encore plus quand elle avait prévu de faire un petit tour de poney. Porter un casque d'équitation à la place ? Jamais, comme l'expliquait son entraîneur, Ian Balding, en 2014. Quand il lui demandait de s'équiper de protection, elle lui répondait systématiquement : "Je ne l'ai jamais fait, et vous n'avez pas besoin de faire attention à votre coiffure comme moi."