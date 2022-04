Mort d'Eya Guezguez (17 ans) : le poignant hommage de sa soeur jumelle, présente au moment du drame

C'est un drame qui a secoué le monde du sport. Dimanche dernier, alors qu'elle prenait part à une séance d'entraînement, la jeune Eya Guezguez a trouvé la mort. L'embarcation dans laquelle elle se trouvait avec sa soeur jumelle Sarra s'est renversée à cause du vent et la jeune femme n'a pas réussi à s'en sortir, contrairement à sa soeur, rescapée du naufrage. Les deux femmes avaient participé à l'âge de 16 ans à l'événement 49er FX lors des Jeux olympiques d'été de 2021 qui se sont déroulés à Tokyo, devenant du même coup les deux plus jeunes athlètes des JO.

Tu es morte en te battant pour le sport que tu aimais

Une véritable tragédie pour Sarra, qui perd celle qui l'accompagnait au jour le jour, à l'entraînement et dans les compétitions, comme dans leur vie familiale. Si une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du drame, Sarra a souhaité rendre un dernier hommage à sa jumelle sur son compte Instagram. La jeune femme a publié un émouvant montage vidéo qui regroupe de multiples photos d'elle et Eya, qu'elle a accompagné d'un poignant message. "Tu as quittés ce monde et pris avec toi tout le beau qui n'a jamais existé. Tu étais mon soleil, ma lumière et mon ange, mais le destin a décidé de te prendre à moi, pour un autre monde, j'espère. Tu es un modèle pour les prochaines générations de skippers. Tu es morte en te battant pour le sport que tu aimais", écrit-elle.

Une épreuve particulièrement dure à vivre pour la jeune skippeuse, qui va devoir composer avec l'absence de sa soeur jumelle. Elle conclut ce dernier hommage par quelques mots qui montrent bien tout l'amour et l'attachement qui existait entre Eya et elle. "Nous n'oublierons jamais ton sourire, ton courage ni ta générosité. Tu es aimée petit ange, tellement, et j'espère que tu veilles sur nous de là-haut. Repose en paix petite fleur".