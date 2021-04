Mort d'Helen McCrory à 52 ans : elle voulait que son mari Damian Lewis ait "plein de petites-amies"

Helen McCrory savait qu'elle allait mourir. Décédée le vendredi 16 avril à l'âge de 52 ans des suites d'un cancer, l'actrice star de Peaky Blinders voulait le meilleur pour son mari, Damian Lewis. Dans une tribune à coeur ouvert pour le Sunday Times, l'acteur de 50 ans revient sur ce que son épouse disparue lui a dit sur son lit de mort. "Elle a lutté héroïquement contre sa maladie. Elle est restée drôle, généreuse, brave, sans se plaindre, nous rappelant sans arrêt quel chance nous avions eu", s'est souvenu Damian Lewis dans des propos très émouvants.

En s'en allant bien trop tôt, Helen McCrory a laissé derrière elle un mari et deux enfants, Manon (née en 2006) et Gulliver (né en 2007). "Sa générosité s'étendait jusqu'à nous encourager à vivre. Vivre pleinement, prendre des opportunités, avoir des aventures", a poursuivi l'acteur britannique. Quelques semaines avant de mourir, Helen McCrory avait fait part d'une volonté déchirante : elle voulait que son mari retrouve l'amour. "Elle nous a dit depuis son lit : 'Je veux que papa aie des petites-amies, tout un tas. Tu dois aimer à nouveau, l'amour n'est pas possessif. Mais tu sais Damian, essaye au moins d'aller aux funérailles pour bécoter quelqu'un'", avait-elle blagué, entourée de sa famille.

"Elle a laissé nos deux merveilleux enfants, Manon et Gully, trop tôt, mais ils y ont été préparés. Ils ont en eux ce courage, ce talent et la beauté de leur mère. Elle nous a poussés à être courageux et à ne pas avoir peur. Comme elle l'a dit à nos enfants : 'Ne soyez pas tristes, parce que même si je suis sur le point de mourir, j'ai vécu la vie que je voulais'", s'est souvenu Damian Lewis.

Helen McCrory - connue notamment pour avoir joué la mère de Draco Malfoy dans Harry Potter -, n'avait prévenu que peu de personnes au sujet de sa maladie. Jusqu'à la fin, elle a continué son travail de philanthrope. Skyfall, Entretien avec un vampire, The Queen... Helen McCrory laisse également derrière elle toute une vie de rôles marquants.