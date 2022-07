Damian Lewis de nouveau en couple un an après la mort de sa femme Helen McCrory ?

Le 16 avril 2021, Helen McCrory, l'actrice de Peaky Blinders et d'Harry Pottermourait tragiquement des suites d'un cancer à l'âge de 52 ans. "C'est le coeur brisé que je vous annonce qu'après une bataille héroïque contre le cancer, la magnifique et merveilleuse femme qu'est Helen McCrory est décédée paisiblement chez elle", avait alors écrit son mari Damian Lewis avec qui elle était mariée depuis 2007. Ensemble, ils ont eu deux enfants : une fille Manon, née en 2006 et un fils Gulliver Cameron, né en 2007.

Plus d'un an après la mort de sa moitié, Damian Lewis aurait retrouvé l'amour avec une autre femme, la rockeuse Alison Mosshart. La semaine dernière, les deux tourtereaux ont participé à la soirée estivale de la Serpentine Gallery à Londres. Auparavant, ils avaient été aperçus lors d'une soirée de financement pour la National Gallery de Londres. Selon un témoin au Daily Mail, la rockeuse et l'acteur sont apparus très proches. Ce qui laisse présager le début d'une belle histoire d'amour !

Helen McCrory souhaitait que son mari Damian retrouve l'amour

Son nouveau couple avec la rockeuse Alison Mosshart serait-t-elle un coup du destin pour Damian Lewis ? Pour la petite histoire, quelques semaines avant sa mort, sa femme Helen avait fait part de son souhait que son mari retrouve l'amour : "Elle nous a dit depuis son lit : 'Je veux que papa ait des copines, beaucoup, vous devez tous aimer à nouveau", a-t-il confié au Sunday Times.

Même s'il semble avoir retrouvé l'amour, Damian Lewis n'a pas manqué de rendre un hommage à sa défunte femme lors d'une interview à Good Morning Britain jeudi 30 juin dernier. "Elle était fabuleuse et des gens de tous les horizons nous ont contactés pour nous dire quel impact elle avait eu sur leur vie. (...) La journée que nous avons eue l'autre jour était une journée spéciale, je suis très heureux que vous ayez pu en faire partie, disait l'acteur de 51 ans au sujet d'un mémorial organisé à la mémoire d'Helen McCrory. Elle a été célébrée par sa famille, sa profession - acteurs, réalisateurs, producteurs, scénaristes -, tous étaient présents et elle nous manque beaucoup, beaucoup."