Mort d'Hubert Auriol : son ex-femme Caroline est morte il y a un mois dans un accident

Décédé le 10 janvier 2021 "d'un accident cardio-vasculaire suite à un long combat contre la maladie", Hubert Auriol a rejoint son ex-femme Caroline décédée le 2 décembre 2020 à 64 ans dans un accident de vélo qui s'était produit dans le parc de Saint-Cloud.

Grande sportive, l'ex-épouse d'Hubert avait pourtant pour habitude de s'entraîner dans ce domaine situé dans le département des Hauts-de-Seine. De leur union sont nées trois filles : Julie, Jenna et Leslie. Après de nombreuses années d'amour, le couple avait finalement décidé de divorcer en 2003. Au cours de leur mariage, Caroline avait pris soin de s'occuper de la carrière de pilote d'Hubert. Ses obsèques ont eu lieu en l'Église Saint-Paul Saint-Louis puis Caroline avait été enterrée au Cap Ferret selon le journaliste Gilles Gaignault.

Très touchée par cette perte brutale, Nathalie Simon a souhaité rendre hommage aux filles d'Hubert et de Caroline qui ont l'immense douleur de perdre leurs deux parents à seulement quelques semaines d'intervalle. "J'apprends la disparition d'Hubert Auriol et une grande tristesse m'envahit. Je pense fort à sa famille et à ses filles qui ont déjà eu la douleur de perdre leur maman il y a peu de temps", a-t-elle écrit avec émotion sur Twitter.