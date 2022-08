Mort d'Olivia Newton-John : la terrible malédiction d'une star du foot se poursuit...

C'est un film que tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie et depuis le succès de Grease, le duo iconique composé de John Travolta et ​​Olivia Newton-John a été propulsé au rang de stars mondiales. Si l'acteur de 68 ans a connu une carrière très prolifique, la belle blonde australo-anglaise s'est faite plus discrète par la suite. Après une vie à lutter contre un cancer du sein diagnostiqué il y a une trentaine d'années, l'actrice et chanteuse s'est éteinte hier en Californie à l'âge de 73 ans. Elle "décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud ce matin, entourée par sa famille et ses amis", a indiqué son mari ​​ dans un communiqué.

Un décès qui a provoqué l'émoi de John Travolta et qui a eu une répercussion à l'échelle mondiale puisque tous les médias en parlent aujourd'hui et il y a un joueur de football qui doit se dire qu'il est véritablement maudit. Arrivé à Nice il y a quelques semaines, Aaron Ramsey est poursuivi par une terrible malédiction depuis le début de sa carrière. Joueur de grand talent ayant notamment évolué à Arsenal et à la Juventus de Turin, la Gallois de 31 ans est connu pour une raison bien macabre. En effet, lorsqu'il marque un but, une personnalité très connue à de grandes chances de mourir dans les prochaines heures !

Bowie, Robin Williams ou encore Kadhafi touchés par la malédiction

Auteur de nombreux buts dans sa carrière, une bonne vingtaine d'entre eux auraient été suivis de la part d'une star. La malédiction a débuté en 2011 après un but contre Manchester United et la mort annoncée d'Oussama Ben Laden. C'est ensuite au tour de Steve Jobs de décéder quelques jours après un nouveau but d'Aaron Ramsey. Sans suivent les disparitions de Mouammar Kadhafi, le comédien américain Robin Williams en 2014 ou encore le chanteur anglais David Bowie en 2016. Dimanche dernier, pour son premier match avec l'OGC Nice, le Gallois a inscrit son premier but avec le club des Alpes Maritimes et 24 heures plus tard, on vient d'apprendre la mort d'Olivia Newton-John.