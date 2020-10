Mort d'une candidate de Questions pour un champion : bel hommage de Samuel Etienne

C'est une bien triste nouvelle que vient d'annoncer Samuel Etienne. Mardi 27 octobre 2020, le présentateur de 49 ans a dévoilé que l'une des candidates de Questions pour un champion (France 3) est morte des suites d'une longue maladie.

Elle s'appelait Solenne et était rédactrice de jeux pour des revues. La jeune femme qui avait 31 ans était l'une des candidates de l'émission du 28 mai 2020. Elle était allée jusqu'au face-à-face contre le champion du moment et avait marqué l'esprit de Samuel Etienne en lui donnant un dessin le représentant en version manga. Un cadeau qui avait touché le mari d'Helen. C'est donc ce même dessin qu'il a mis sur un t-shirt qu'il portera sur le tournage de son émission afin de lui faire honneur.

En attendant, c'est sur Twitter qu'il a rendu un bel hommage à Solenne. "Solenne avait 31 ans. Après avoir récemment joué à Questions pour un champion, elle m'avait envoyé ce dessin. Le dessin, sa passion. Des suites d'une longue maladie, elle vient de nous quitter. Solenne, tu ne m'en voudras pas, j'ai fait ce t-shirt, pour te saluer, lors d'une prochaine émission", a-t-il écrit. Des paroles bouleversantes qui ont beaucoup touché les internautes. Nombreux sont ceux à avoir présenté leurs condoléances à la famille de la défunte et à souligner que le papa de Malo (4 ans) avait un grand coeur. "Samuel, je vous adore car en plus d'animer avec brio l'émission, vous avez une immense générosité, une bienveillance naturelle, et une grande empathie envers les candidats ! Je partage avec vous cette tristesse du décès, de cette candidate !", a notamment écrit un fidèle téléspectateur.