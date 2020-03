Mort de Bastien (12 Coups de midi) : Ses meurtriers présumés toujours écroués

Bastien Payet, qui a participé aux 12 Coups de midi (TF1) en 2018 est mort en mars 2019 après avoir été roué de coups en plein centre de Reims. Il avait 23 ans. Trois personnes ont été mises en examen pour meurtre dans cette affaire et après un an de détention provisoire (délai au-delà duquel celle-ci peut être prolongée ou non de six mois), mercredi 4 mars, la question s'est posée de savoir si les agresseurs présumés, Oussama Zeroual (20 ans), Osman Dogan (18 ans) et Enzo Andolini (19 ans) allaient être remis en liberté.

Alors qu'un contrôle judiciaire a été plaidé par les avocats, le juge a refusé et ce notamment pour éviter "toute concertation" des suspects en raison de leurs "déclarations contradictoires", comme le rapportent nos confrères de L'Union. Les agresseurs restent donc en détention pendant encore six mois. Selon l'avocat d'Enzo Andolini, la stratégie des autres agresseurs serait de "le charger". Selon l'homme de loi, aucun témoin ne peut certifier avoir vu son client frapper Bastien Payet.

L'ADN de Bastien Payet a en revanche été retrouvé sur les chaussures d'Oussama Zeroual et d'Osman Dogan. Une confrontation entre les trois hommes mis en examen est prévue dans quelques semaines. La question qui se pose à présent est de savoir ce qu'il adviendra eux d'ici à six mois, date limite de la détention provisoire.

Rappel des faits. Dans la nuit du 8 au 9 mars 2019, Bastien Payet, sa compagne et un couple d'amis ont croisé deux agresseurs qui ont dragué les jeunes femmes. Bastien a demandé à ces agresseurs d'arrêter leurs remarques déplacées et de les laisser tranquilles. C'est alors qu'une troisième personne a rejoint les deux hommes et l'altercation a éclaté. Bastien est mort quelques heures plus tard, à la suite, notamment, des coups qui lui ont été portés à la tête.