Mort de Bernard Tapie : Plus belle la vie improvise un hommage au Boss

Plus belle la vie est toujours au plus près de l'actualité. Quand un évènement marquant se produit, l'équipe n'hésite pas à rajouter une scène à la dernière minute. Ainsi, le 7 octobre 2021, la production a souhaité rendre un hommage particulier à Bernard Tapie, mort le 3 octobre dernier à l'âge de 78 ans, des suites de son cancer.

Impossible pour la production de Plus belle la vie de ne pas faire honneur à ce visage emblématique de Marseille. Il a été l'un des plus célèbres présidents de l'OM et lors de sa présidence, l'équipe a notamment remporté la Ligue des champions en 1993 face au Milan AC. Ainsi, les scénaristes ont souhaité coller au plus près de l'actualité en évoquant l'hommage au Stade Vélodrome qui se déroulait hier soir.

Le cercueil de Bernard Tapie a en effet été emmené sur la pelouse sous le titre Jump de Van Halen, l'hymne de l'OM, sous les applaudissement du public venu rendre hommage à son "Boss". Dans l'épisode de Plus belle la vie du 7 octobre, les téléspectateurs de France 3 ont donc pu retrouver Charles Frémont (interprété par Alexandre Fabre), Sacha Malkavian (Avy Marciano) et Kilian (Tim Rousseau) au célèbre bar du Mistral. Trois personnages qui n'ont pas été choisis au hasard, car leurs interprètes habitent tous à Marseille.

Dans la séquence, on peut voir Charles arriver, un verre à la main, et demander à Sacha s'il était au Vélodrome pour l'hommage à Bernard Tapie. Son acolyte lui a répondu qu'il y était bel et bien et qu'il y avait du monde. "C'est un homme d'affaire unique, le mentor qui a guidé toute ma carrière", a lancé le membre du clan Frémont. Et, alors que les deux amis se remémoraient leurs bons souvenirs de Bernard Tapie, Kilian a demandé qui il était et ce qu'il avait fait. Choqué, Sacha a fait l'éloge du regretté "Boss", ce qui a donné envie au jeune homme d'aller lui aussi lui rendre hommage. "Allez, au Boss", ont-ils fini par trinquer.