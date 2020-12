Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : Un objet hommage fait le buzz, "ce n'est pas à vendre !"

Le 9 septembre 2020, Bertrand-Kamal est mort après avoir lutté contre son cancer du pancréas. Un décès survenu en pleine diffusion de Koh-Lanta, Les 4 Terres (TF1), émission à laquelle il participait. Depuis, les aventuriers, Denis Brogniart, la production du programme mais aussi les fidèles téléspectateurs lui ont rendu hommage. Romain, un jeune fan de 22 ans, est allé plus loin en confectionnant un bel objet... et fait le buzz malgré lui.

Sur son compte Instagram, il partage ses créations : des petites figurines Funko Pop personnalisées. En octobre dernier, il a eu la belle idée d'en fabriquer une à l'effigie de Bertrand-Kamal. Un bel objet en guise d'hommage offert à Samir, le papa du défunt, ainsi qu'à Denis Brogniart. "Regardez le cadeau que j'ai reçu! Une figurine à l'effigie de Bertrand-Kamal de #kohlanta ! Merci à toi Romain @romcustomfigures pour cette jolie surprise! Je sais que tu en as customisé une aussi pour les parents de Beka", écrit l'animateur du jeu d'aventure en légende d'une photo de lui prenant la pose avec sa figurine.

Et sans plus attendre, les internautes ont été nombreux à réagir et à chercher à se procurer la miniature de Bertrand-Kamal. Dépassé par le nombre de sollicitations soudaines, Romain a fait une mise au point sur son compte Instagram. "Pour information, la figurine à l'effigie de Bertrand-Kamal n'est pas à vendre. Elle a été réalisée uniquement pour les parents de Beka et Denis !", précise-t-il. Et d'en rajouter une couche, évoquant une exception pour certains aventuriers : "Je répète qu'en aucun cas je vais en reproduire pour des particuliers, elle n'est, et ne sera jamais à vendre. En revanche si des membres de l'équipe EST souhaitent en avoir une, vous pouvez me contacter, je pense que ses parents accepteraient sans hésiter."