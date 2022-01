Mort de Bob Saget : Sa fille aînée révèle le dernier texto qu'il lui a envoyé

Bob Saget est décédé ce dimanche 9 janvier 2022, à l'âge de 65 ans. "Dévastés, nous confirmons que notre cher Bob est mort aujourd'hui, a indiqué la famille de l'acteur dans un communiqué publié par le magazine People. Il était tout pour nous et nous voulons vous dire combien il aimait ses fans, jouer en public et rassembler des gens de tous horizons par le rire."

Bob Saget a été retrouvé inanimé dans une chambre du Ritz-Carlton d'Orlando en Floride. Les circonstances de la mort restent pour l'heure floues. "Aucun signe d'acte criminel ou de consommation de drogue" n'a été trouvé sur place, a précisé le bureau du sheriff du Comté d'Orange.

Le défunt était parent de trois filles, Aubrey, Lara et Jennifer (34, 32 et 29 ans), toutes nées de son mariage à Sherri Kramer. Bob et Sherri s'étaient unis en 1982 et avaient divorcé en 1997. Bob Saget s'était remarié à la présentatrice télé Kelly Rizzo en 2018.