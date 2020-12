Mort de Caroline Cellier : "Moumoune, tu es et tu seras toujours là", joli hommage de sa nièce

Avec tendresse et émotion, Nicolas Poiret a annoncé la mort de sa célèbre maman, la comédienne Caroline Cellier. Très vite, le monde du cinéma, du théâtre et de la télévision a rendu hommage à la star, emportée à 75 ans. Sur Instagram, sa nièce aussi a tenu à partager quelques jolis mots.

Sandra Rudich, la fille de la soeur de Caroline Cellier, a posté quelques photos de la défunte comédienne, morte entourée des siens, et a écrit en légende : "Ma Moumoune [un surnom proche de celui que Nicolas lui a donné dans son message sur Facebook, NDLR], tes yeux, ton magnétisme, tes silences, ta philosophie de la vie pour toujours." Sandra est restée très proche de sa tante Caroline, jusqu'à la fin... jusqu'au tomber de rideau à 20 heures, le 15 décembre. Sous sa publication, elle a reçu de nombreux messages de soutien et de condoléances de la part de gens du show business comme les animatrices Laurie Cholewa et Valérie Damidot, les actrices Frédérique Bel et Alice Belaidi ou encore le réalisateur Thierry Klifa...