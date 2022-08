Mort de Charlotte Valandrey : "bouleversé", Lambert Wilson rend hommage à son ex-partenaire

Ses proches, ses amis, ses consoeurs et ses confrères... tout le monde conserve une jolie image, en tête, de Charlotte Valandrey. Celle d'une femme forte, qui s'est battue jusqu'au bout, mais a malheureusement succombé à la greffe de son troisième coeur, le 13 juillet dernier. Âgée de 53 ans, la comédienne avait parcouru les scènes du pays entier, les plateaux de tournage, et avait débuté sa carrière, très tôt, au cinéma.

C'est à 15 ans que Charlotte Valandrey est devenue comédienne. En incarnant Nadia dans le film Rouge Baiser, de Véra Belmont, l'actrice avait séduit le public comme la critique. Pour cette performance, elle avait été nommée aux César dans la catégorie Meilleur espoir féminin et avait obtenu l'Ours d'argent de la meilleure actrice au Festival de Berlin. Cette période avait bouleversé sa vie, mais a également marqué, fort, son partenaire de scènes, le génial Lambert Wilson.

C'était disproportionné, c'était une adolescente...

"On a vécu ensemble l'histoire merveilleuse du film, ce prix à Berlin, se souvient-il auprès du Télégramme. Mais c'était disproportionné, c'était une adolescente, qui alliait grâce et mauvaise humeur, c'est ça que Vera Belmont avait chopé, presque un peu trop tôt." C'est à la suite de ce premier succès que Charlotte Valandrey a déménagé dans la ville de Paris et qu'elle a rencontré, deux ans plus tard, celui qu'elle surnommait "le prince gothique" dans ses écrits, le membre d'un groupe de rock connu qui lui a transmis le VIH - dont elle n'a jamais révélé l'identité pour éviter les "problèmes".

Sa mort m'a bouleversé

Depuis la sortie de son livre L'amour dans le sang, en 2005, Charlotte Valandrey était devenue, malgré elle, le porte-drapeau d'une lutte contre la maladie. "Sa mort m'a bouleversé, elle était incroyablement courageuse et naturelle, rappelle Lambert Wilson. Elle était brave de raconter et défendre son histoire comme elle l'a fait..."

Retrouvez l'interview intégrale de Lambert Wilson dans le journal Le Télégraphe.