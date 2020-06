Mort de Chris Trousdale (Dream Street) à 34 ans des suites du Covid-19

Chris Trousdale avait commencé sa carrière à l'âge de 8 ans, lorsqu'il a rejoint la troupe des Misérables. Il a ensuite intégré plusieurs productions à Broadway, comme The Sound of Music, Beauty and the Beast, The Wizard of Oz ou encore Radio City Christmas Spectacular.

Il avait rejoint le boysband Dream Street en 1999, aux côtés de Greg Raposo, Matt Ballinger et Frankie Galasso. Le groupe avait connu un certain succès avec les tubes It Happens Every Time et Feel the Rain, avant de se séparer en 2002, à cause de problèmes juridiques entre les parents des garçons et leur management.

Chris Trousdale avait également lancé sa carrière solo, en 2001 avec le tube I'm Gonna Make You Love Me. Depuis, il avait mis sa carrière en pause pour s'occuper de sa mère. Son dernier projet en date remonte à 2019, où il a sorti le single Summer. En plus de sa carrière dans la musique, Chris Trousdale est apparu dans les séries Des jours et des vies, Shake it up (Disney), Austin & Ally ou encore Lucifer.