Mort de Christian Barbier, voix emblématique d'Europe 1

C'est tout le paysage audiovisuel français qui est en deuil. Christian Barbier, grande voix d'Europe 1 sur laquelle il avait présenté l'émission nocturne à succès Barbier de nuit, La nuit est à nous encore le Club Kriter dans les années 80/90, est mort à l'âge de 82 ans. L'annonce a été faite ce vendredi 5 août 2022 sur le site officiel de la célèbre station de radio, après une information reçue de la famille. Les causes de sa mort n'ont, pour l'heure, pas été communiquées.

Les auditeurs retiendront se souviennent de ses années de gloire sur les ondes d'Europe 1, où il a été aux commandes d'émissions en seconde partie de soirée entre 1967 et 1998. Avant d'être aux commandes de différents programmes, Christian Barbier – dont l'homonyme, mort en 2009, était un comédien belge – a commencé comme journaliste. A l'époque, il avait décroché un entretien de Jean-Paul Sartre, lorsque l'écrivain et philosophe avait refusé le Prix Nobel. Aussi, il a interviewé Lucien Léger, meurtrier plus connu sous le nom de L'Etrangleur. Enfin, tout au long de sa carrière, Christian Barbier a reçu un nombre incalculable d'acteurs, chanteurs et autres personnalités venues se prêter au jeu de la confession nocturne.

Sa mort endeuille ses proches, ses camarades à Europe 1 mais aussi tous ceux qui l'ont écouté il y a des années. "RIP Christian Barbier l'inoubliable voix qui m'aidait à m'endormir quand j'étais ado avec son mythique Barbier de nuit sur Europe 1", a réagi sur Twitter l'animateur Florian Gazan. "Quelle triste nouvelle. Je garde tant de bons souvenirs de #ChristianBarbier à @Europe1. Tant de soirées passées à E1, avec Paule Couderc sa programmatrice et Stephane Hayat son réalisateur. Sa voix, son sourire, sa classe et sa gentillesse", lâche Nathalie André, figure du milieu, toujours sur le site de micro-blogging. "Une voix mythique d'@Europe1 vient de s'éteindre. Christian Barbier nous a quittés. Club Kriter, Barbier de nuit, La nuit est à nous... Pensées pour les amis de la maison bleue", regrette quant à lui Laurent Marsick, journaliste chez RTL.