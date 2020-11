Mort de Christophe Dominici : Son "pote", star de "Koh-Lanta" dévoile une photo souvenir

Depuis la fin de journée du 24 novembre 2020, les hommages se multiplient après la mort de la légende du rugby Christophe Dominici. Et il y en a un qui est très touchant, celui d'une star de Koh-Lanta qui a dévoilé leur amitié avec une belle photo.

Martin Bazin, aventurier de Koh-Lanta : Raja Ampat en 2011, lequel a participé en 2014 à une version All Stars du jeu n'est pas du genre à s'épancher sur les réseaux sociaux. C'est donc un hommage discret mais cependant fort qu'il a rendu à son ami, lequel est mort à l'âge de 48 ans en mettant fin à ses jours à Saint-Cloud (région parisienne).

Tard dans la soirée du 24 novembre, l'aventurier fan de voile a posté en story Instagram une photo de "son pote" Christophe Dominici et lui. Un instantané sur lequel les deux hommes sourient et lèvent le pouce en l'air. Une photo prise sous un sublime soleil avec en toile de fond la mer. "Salut mon pote", a écrit Martin Bazin avec un émoji verre de vin. Il a aussi inscrit l'année 2020, entourée de corbeille à papiers (autrement dit de poubelles). Cette année est en effet à jeter à la poubelle pour ce gérant en hôtellerie pour qui les affaires ne doivent pas être terribles avec le coronavirus et le confinement.

Martin Bazin a donc réagi à la mort de son ami. Ils s'étaient rencontrés en 2015, sur le tournage de l'émission Fort Boyard (France 2). Et, fait drôle, on ne peut pas dire qu'ensemble ils ont fait des exploits ! Dans ce numéro du jeu dévoilé le 19 juillet de cette année-là, les deux potes, Nathalie Marquay, Denis Maréchal, Erika Moulet et Marc Emmanuel ont tout simplement perdu le jeu. Ils sont repartis avec seulement 3000 euros (somme de consolation) pour l'association Imagine for Margo, qui collecte des fonds afin de financer la recherche européenne sur des traitements contre les cancers pédiatriques. Ils n'avaient en effet pas réussi à trouver le bon mot malgré les indices.