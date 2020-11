Suicide de Christophe Dominici, Bernard Laporte en larmes : "Je l'ai eu la semaine dernière au téléphone"

Il laisse un énorme vide derrière lui. Christophe Dominici a mis fin à ses jours ce mardi 24 novembre. D'après l'AFP, l'ancien joueur international français de rugby a été retrouvé mort mardi dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris. Il serait monté sur le toit d'un bâtiment désaffecté du parc en début d'après-midi avant de sauter. Selon une source judiciaire, qui a confirmé la mort du joueur, un témoin aurait vu l'ancien joueur faire une chute de 10 mètres. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Nanterre (région parisienne).

Sa disparition plonge le monde du sport en deuil. Le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, vient de réagir auprès de nos confrères du Parisien. Le quotidien révèle que l'ancien secrétaire d'État chargé des Sports s'est exprimé "en larmes" et qu'il a, bien évidemment eu une pensée pour sa compagne et ses filles, avant de continuer : "C'est dur, je me dois de lui rendre hommage. Mais ça va être dur, sincèrement. Je l'aimais tellement ! Quel con alors... Je l'ai eu la semaine dernière au téléphone. Je l'avais souvent Christophe... C'est comme ça...".

Bernard Laporte est loin d'être le seul à être éprouvé par cette douloureuse disparition. Depuis 17h, ce mardi, une pluie de messages rendent hommage à l'ancien international.

Visage connu du grand public, Christophe Dominici a fait rentrer l'ovalie et une certaine idée du French flair dans les foyers français un après-midi de 1999, en réussissant une percée puis un essai d'anthologie, après rebond favorable, pour renverser les All Blacks, le match et mener les Bleus en finale de Coupe du monde (43-31). L'ancien ailier (67 sélections) avait remporté cinq fois le titre de champion de France avec le Stade Français.

Christophe Dominici laisse derrière lui sa compagne, Loretta Denaro, ainsi que ses deux filles, prénommées Kiara et Mya.