Mort de Daniel Levi : La troupe des Dix Commandement se réunit en son honneur, l'émotion à son comble

Cette voix d'ange a rejoint, beaucoup trop tôt, les étoiles. Le 6 août 2022, Daniel Levi a perdu sa bataille contre le cancer colorectal qu'il tentait de vaincre depuis 3 ans. Impossible d'oublier la bonté, le talent. Redécouvert récemment dans l'émission Mask Singer, déguisé en robot, le chanteur de 60 ans avait notamment touché le public en plein coeur, dans les années 2000, en incarnant Moïse dans la comédie musicale Les Dix Commandements, écrite par Lionel Florence et Patrice Guirao, mise en scène par Élie Chouraqui et composée par Pascal Obispo.

Voilà qui explique que tout ce monde se soit retrouvé, le 7 novembre 2022, pour lui rendre hommage sur la scène du Théâtre Mogador de Paris. Une soirée de gala a effectivement été organisée au profit de l'association Daniel Lévi. La troupe des Dix Commandements - Ginie Line, Pedro Alves, Lisbet Guldbaek, Ahmed Mouicia... - a ainsi été réunie, en son honneur, et a donc recroisé Pascal Obispo ainsi que de nombreux artistes pour une soirée aussi émouvante que truffée de dons musicaux. Se sont ainsi succédés sur scène Enrico Macias, Amir, Julie Zenatti, Frédéric Zeitoun, Patrice Carmona, Patrick Fiori, Patrick Bruel, Gad Elmaleh ainsi que Sandrine Aboukrat Levi, la veuve de Daniel Levi et mère de leur petite fille Nessyel, née le 15 juillet 2022, si peu de temps avant la mort du chanteur.

La musique est un remède, parait-il. Daniel Levi en était certain puisque lors de ses soins et hospitalisations, il se mettait au piano et partageait des moments de bonheur avec les autres malades. Sur la scène du Théâtre Mogador, chanteuses et chanteurs ont donc repris son répertoire. Tous les bénéfices de cette soirée riche en émotions, ainsi que les dons faits en cette occasion, seront reversés à l'association Daniel Levi. Chaque année, désormais, une soirée et un appel aux dons seront donnés pour récolter des fonds qui serviront à acheter des pianos. Ils seront ensuite déposés dans un espace musical créé à la mémoire de Daniel Lévi dans tous les hôpitaux de France. Des animations musicales autour de ces pianos auront lieu toute l'année, assurées par des artistes.