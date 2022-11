Hommage à Daniel Levi : Sa veuve Sandrine et leur bébé, déjà bien chevelu, entourés des fils du chanteur

C'est le 7 novembre dernier, qu'a eu lieu l'hommage à Daniel Levi lors d'un gala au théâtre Mogador à Paris au profit de l'association Daniel Levi. Lorsque Daniel Levi a rendu son dernier souffle le 6 août 2022, atteint d'un cancer colorectal depuis 2019, il a laissé à la France entière son répertoire inoubliable de chansons, parmi lesquelles L'Envie d'aimer, titre de la comédie musicale Les Dix Commandements. Alors forcément, ce jour si particulier, de nombreux artistes de la troupe originale des Dix Commandements lui ont rendu hommage. Ils se sont retrouvés sur la scène du théâtre Mogador pour interpréter ses plus beaux titres. Une soirée forcément forte en émotions.

Tous les bénéfices de la soirée ainsi que les dons sont reversés à l'association Daniel Levi. La musique a fait partie de la vie entière de l'artiste regretté. Même lors de ses soins et hospitalisations, il se mettait au piano et partageait des moments de bonheur avec les autres malades. C'est donc tout naturellement en musique que s'est fait ce bel hommage. Chaque année, une soirée et un appel aux dons seront donnés pour récolter des fonds qui serviront à acheter des pianos. Ils seront déposés dans un espace musical créé à la mémoire de Daniel dans tous les hôpitaux de France. Ce 7 novembre, de nombreux artistes proches du chanteur étaient présents, parmi lesquels Pascal Obispo bien sûr, Julie Zenatti , Patrick Fiori et Gad Elmaleh.

Un bébé déjà bien entouré

Enfin, bien sûr, il faut citer sa veuve, Sandrine Aboukrat devenue épouse Levi. Celle qui s'est récemment livrée sur la disparition de son âme soeur est venue accompagnée de leur fille Nessyel. Cette petite fille qui a eu le temps de naître de cet amour en juillet dernier avant que son papa ne disparaisse. Enveloppée contre Sandrine, la petite fille qui a grandi et qui est déjà bien chevelue, a pu ainsi assister à l'hommage à Daniel Levi, à qui elle ressemble déjà tant selon sa maman. Enfin, la veuve Sandrine a pris la pose auprès de deux autres êtres les plus chers aux yeux du chanteur : ses deux fils Abel, issu d'une première union, et Rephaël, qu'il a eu avec son ex-épouse Laure tout comme sa fille Rivka. Les deux frères ont entouré Sandrine Aboukrat et leur petite soeur Nessyel, lors de cette soirée unique qu'is ne sont pas près d'oublier.