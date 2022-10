Mort de Daniel Lévi : Sa veuve se confie sur leur fille Nessyel, qui "ressemble tellement" à son défunt papa

C'est le 6 août 2022, que Daniel Lévi, atteint d'un cancer colorectal depuis 2019, a rendu son dernier souffle. Depuis sa mort, sa veuve Sandrine Levi ne s'était pas exprimée. Ce mardi 25 octobre, elle brise le silence dans les colonnes du journal Le Parisien. L'occasion de dévoiler son quotidien et à quel point il est douloureux pour elle de vivre sans sa moitié. Mais aussi de donner des nouvelles de leur fille Nessyel, cet enfant qu'ils ont eu ensemble, dont Daniel Lévi avait annoncé la naissance au cours de l'été, le 15 juillet dernier. Une petite fille qui à en croire sa maman, ressemble beaucoup à son défunt papa.

"Ma fille, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir dans ma vie, livre Sandrine. Son père est un homme grâce à qui j'ai tout. Elle lui ressemble tellement, les yeux de Daniel sont vert très clair, les siens sont bleus, mais elle a le regard aussi perçant que le sien. Un regard qui parle beaucoup et qui dit tout. Comme son père..." Sandrine Lévi voit son rôle de maman l'aider au quotidien à tenter de surmonter cette tragique perte. À nos confrères, elle en a dit plus sur le caractère de cette petite fille mais aussi sur la période qui a suivi l'accouchement, alors que Daniel Lévi était malade.

Ma princesse est adorable

"Ma princesse est adorable, déclare la veuve de Daniel Lévi à propos de leur petite Nessyel. Je l'emmène partout avec moi. Elle ne remplacera jamais son papa car il est toujours là mais elle est aussi fusionnelle avec moi que je l'étais avec son père." Juste après l'accouchement, elle l'a confiée à ses soeurs pour aller s'occuper de Daniel, comme le confie Sandrine. "C'était très douloureux, avoue-t-elle. Je me souviens que la sage-femme qui avait suivi ma grossesse nous avait reçus, Daniel et moi, pour les cours de préparation à l'accouchement, je me souviens que cet ange qui s'appelle Marianne m'avait dit : 'Sandrine il faut tout dire à votre fille. Quand vous pleurez, quand vous riez, quand vous allez mal ou quand vous allez la laisser parce que son père a besoin de vous.' J'ai tellement bien fait de l'écouter. Ma fille est une merveille, c'est ma confidente."

Rappelons que le 7 novembre prochain, Sandrine Lévi organisera à Mogador la grande soirée hommage au chanteur disparu avec Patrick Bruel, Pascal Obispo et une partie du casting de la comédie musicale mythique Les Dix commandements.