Daniel Lévi tout juste papa avant sa mort : une déchirante photo de lui et son bébé dévoilée

Dans ses mots, l'épouse de l'interprète de Moïse dans Les Dix Commandements revient sur la construction progressive de leur histoire d'amour : "Ces huit années à tes côtés m'ont faites grandir et m'ont montrées que rien n'est plus fort que l'AMOUR. Je remercie Hachem de m'avoir mise sur ton chemin car tu es là plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Aujourd'hui, tu as rejoint le Gan Éden mais tu ne m'as pas laissée seule car tu es trop bienveillant. Grâce à toi, je suis devenue la plus heureuse des mamans, tu m'a donné le plus beau des cadeaux... 'une princesse', comme tu disais."

Daniel Lévi a eu un premier fils, Abel, issu d'une première union, qui s'est marié juste avant le décès de son papa. Puis sont nés Rephaël, Rivka dont la mère est son ex-épouse Laure. Marié ensuite à Sandrine Aboukrat, il est devenu papa pour la quatrième fois avec la naissance de leur fille le 15 juillet dernier. Celui qui avait brillamment participé en 2020 à l'émission Mask Singer repose désormais au cimetière Saint-Pierre à Marseille et a été enterré suivant le respect de la tradition juive.

Dans les colonnes de Closer, Daniel Lévi s'était épanché sur la naissance de leur histoire : "Elle travaillait dans l'événementiel et m'avait invité pour animer le Gala de la mer, le 15 décembre 2014 exactement. Je ne savais pas qu'elle était une inconditionnelle de Daniel Lévi depuis longtemps, avant même que je sois connu. Elle a émis l'idée de produire mon prochain album. Je suis donc venu plus souvent à Marseille. Nous avons travaillé ensemble deux ans avant de nous dévoiler nos sentiments." Des années d'amour que rien ne peut atteindre, pas même la mort.